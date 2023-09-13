Захарова заявила, что диалог России и КНДР вошел в доковидное русло

Дипломат оценила визит Ким Чен Ына в РФ.
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Диалог России и КНДР в текущих условиях оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Свое мнение она выразила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ.
«Сейчас, за последнее время так или иначе, это взаимодействие входит в такое доковидное русло. И подчеркну еще раз, что контакты у нас развиваются буквально на ежедневной основе по целому ряду направлений», — сказала дипломат в разговоре с ТАСС.
Северокорейский лидер прибыл в Россию 12 сентября, во вторник. Его сопровождали высокопоставленные члены руководства страны, включая главу кабинета министров КНДР Ким Док Хуна. Личный бронированный поезд прибыл на станцию Хасан, Приморский край.
Ким Чен Ын планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын отметил важность стратегических отношений КНДР и России.
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