Нештатная работа: из-за чего на срочном рынке Мосбиржи остановили торги

Системе потребовалась диагностика. Что произошло?

Московская биржа назвала причину остановки торгов на срочном рынке. Заморозить процессы пришлось из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы площадки, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Мосбиржу.

Утренняя торговая сессия были приостановлена в 09:30 по московскому времени. Когда торговля будет возобновлена — пока не сообщается. Биржа обещала проинформировать об этом позже, после проведенной диагностики.

Срочный рынок Московской биржи — крупнейшая торговая площадка не только в России, но и в Восточной Европе. На рынке торгуются акции, валюты, фьючерские контракты, драгоценные и промышленные металлы, энергоносители, процентные ставки и ряд других товаров.

В августе текущего года объем торгов на срочном рынке достиг своего предельного значения с февраля 2022 года. Показатель составил девять триллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что курс доллара на Мосбирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа.