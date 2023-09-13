В трусах и сапогах: Бритни Спирс озадачила поклонников жарким танцем у пилона

Знаменитость решила тряхнуть стариной и продемонстрировать навыки стриптиза.

Бритни Спирс снова «чудит» — скорее всего, именно так подумали ее поклонники, увидев новый ролик певицы в соцсети. Звезда на этот раз решила порадовать фанатов стриптизом в своем исполнении, однако озадачил их вовсе не вид обнаженного тела певицы — к нему они давно привыкли.

Дело в том, что Спирс в кадре танцует попеременно в уггах и сапогах. Многим показался странным такой выбор обуви для стриптиза, да еще и в жаркую погоду.

Впрочем, логичных поступков от Спирс, наверное, уже никто не ждет. Скорее, наоборот, все привыкли к ее неадекватным, а то и не очень пристойным выходкам.

К примеру, буквально на днях певицу засняли зажигательно танцующей в красном откровенном платье с глубоким декольте рядом с высоким бородатым незнакомцем. В ходе танца звезда настолько раскрепостилась, что потеряла лямку платья, которая упала с ее плеча и практически обнажила грудь.

Только через несколько секунд Спирс заметила проблему и поправила лямку. Мужчина же, как выяснилось, оказался ее охранником.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 41-летняя Спирс похвасталась поклонникам новой татуировкой на пояснице.

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