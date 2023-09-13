Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Главное

Владимир Путин сегодня встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области. Президент показал лидеру КНДР стартовые комплексы для ракет «Союз» и «Ангара».

Западные СМИ уже отметили нескрываемый интерес северокорейской делегации к космическим разработкам России. Об этом говорили лидеры и на встрече в открытом формате.

После этого беседа прошла тет-а тет. Все детали — у корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин раскрыл содержание переговоров с Ким Чен Ыном, которые состоялись на Дальнем Востоке. В эфире федерального канала он сообщил, что встреча положила «хорошее начало» отношениям Москвы и Пхеньяна.

Глава государства добавил, что они также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. В целом, состоявшийся контакт он назвал очень продуктивным, даже несмотря на то, что крупных соглашений в рамках визита подписано не было.