Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Главное

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Какие темы обсуждали главы двух государств?

Фото, видео: Михаил Метцель / ТАСС; 5-tv.ru

Владимир Путин сегодня встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области. Президент показал лидеру КНДР стартовые комплексы для ракет «Союз» и «Ангара».

Западные СМИ уже отметили нескрываемый интерес северокорейской делегации к космическим разработкам России. Об этом говорили лидеры и на встрече в открытом формате.

После этого беседа прошла тет-а тет. Все детали — у корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин раскрыл содержание переговоров с Ким Чен Ыном, которые состоялись на Дальнем Востоке. В эфире федерального канала он сообщил, что встреча положила «хорошее начало» отношениям Москвы и Пхеньяна.

Глава государства добавил, что они также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. В целом, состоявшийся контакт он назвал очень продуктивным, даже несмотря на то, что крупных соглашений в рамках визита подписано не было.

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