Состоялась премьера трейлера семейного блокбастера «По щучьему велению»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Картина от создателей сказочного суперхита «Конек-Горбунок» выйдет в прокат 26 октября.

Фото, видео: НМГ Кинопрокат

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Компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер семейного блокбастера «По щучьему велению». Фильм выйдет в прокат 26 октября при поддержке телеканала «Россия», телеканала СТС и Фонда кино.

В основе сюжета — всем известная русская народная сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, пообещавшую ему исполнить три желания. Герою предстоит ради руки царской дочери Анфисы найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

В главных ролях в фильме заняты звезды отечественного кино: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров и другие.

Над фильмом работала большая часть команды ставшего суперхитом сказочного блокбастера «Конек-Горбунок» 2021 года, который собрал в кинотеатрах более одного миллиарда рублей.

Натурные съемки картины «По щучьему велению» проходили весной и летом 2022 года в Петербурге, Тюменской области, Перми и Тобольске. Кроме того, в павильонах «Ленфильма» специально для картины построили декорации царского дворца, а на территории бывшего завода — мрачное Кощеево Царство. Декораторы создали три печи для Емели, одна из которых прошла через все съемки, доехав до Петербурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в прокат вышел фильм режиссера Ольги Акатьевой «Я делаю шаг», в котором впервые в российском кино поднята тема дислексии.

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