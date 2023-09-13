«Рекордный показатель»: Элла Памфилова оценила выборы в новых регионах РФ

В выборах приняли участие 31,5 миллиона из 67 миллионов потенциальных избирателей.

Выборы на новых территориях РФ прошли на высоком уровне. Такую оценку дала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Она указала на то, что Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области впервые проводили голосование в составе РФ. Тем не менее, подчеркнула она, в регионах выборы прошли на высоком и профессиональном уровне.

Об этом также свидетельствуют показатели явки. В рамках единого дня голосования свою гражданскую позицию выразило рекордное количество людей за последние десять лет.

«Это действительно рекордный показатель даже не с 2017 года, а с 2013-го», — прокомментировала Памфилова.

Председатель ЦИК назвала число избирателей, отдавших голоса за кандидатов в этом году. В выборах приняли участие 31,5 миллиона человек. При этом общее число электората составляет 67 миллионов потенциальных избирателей.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ выразила демарш Азербайджану из-за заявления о выборах в новых регионах.