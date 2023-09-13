«Не может существовать»: Родригез раскритиковал современный юмор

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 7 0

Шоумен Родригез посоветовал будущим юмористам найти свой стиль

«Не может существовать»: Родригез раскритиковал современный юмор

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Чем шоумену не угодило современное состояние жанра?

Негативные перемены в юморе происходят по всему миру. Об этом изданию Газета.ру заявил шоумен Тимур Родригез.

По мнению звезды Comedy Club, сегодня у многих напрочь отсутствует чувство самоиронии. Из-за этого обижаться стало модно, а извинения превратились в обязанность.

«Здоровый, острый юмор исчезает. Сатира вообще не может существовать в такой обстановке. Но есть надежда, что самые рабочие схемы „чем сложнее, тем смешнее“ и „чем больше запрещают, тем больше хочется“, как всегда, дадут свои плоды», — подчеркнул артист.

Начинающим юмористам Родригез рекомендовал не подражать, а попытаться найти свой личный стиль. Именно уникальное видение мира должно рождать тот юмор, который раскроет человека, в том числе как артиста и личность.

Также артист добавил, что любит формат стендапа за «дерзкий и самобытный юмор», а «прожарки», напротив, ему не по душе из-за «супержестких и иногда даже злых» шуток. Он похвалил КВН эпохи 90-00-х, который послужил для многих юмористов карьерным лифтом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимур Родригез разводится с женой после 16 лет брака.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
«Не может существовать»: Родригез раскритиковал современный юмор
18:06
Шаг за шагом: подразделения армии России продвигаются на марьинском фронте
17:59
Песков прокомментировал возможную поездку Путина в КНДР
17:47
Новая глобальная пандемия? Чем опасен вирус нипах, вспыхнувший в Индии
17:38
Премьера Финляндии Марин хотели убить из оружия, напечатанного на 3D-принтере
17:29
Ротенберг инвестирует 129 миллиардов рублей в российские курорты

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Украина поворачивается к тюркскому миру
Минобороны: ВСУ нанесли удар по Севастополю 10 ракетами
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России