«Не может существовать»: Родригез раскритиковал современный юмор

Чем шоумену не угодило современное состояние жанра?

Негативные перемены в юморе происходят по всему миру. Об этом изданию Газета.ру заявил шоумен Тимур Родригез.

По мнению звезды Comedy Club, сегодня у многих напрочь отсутствует чувство самоиронии. Из-за этого обижаться стало модно, а извинения превратились в обязанность.

«Здоровый, острый юмор исчезает. Сатира вообще не может существовать в такой обстановке. Но есть надежда, что самые рабочие схемы „чем сложнее, тем смешнее“ и „чем больше запрещают, тем больше хочется“, как всегда, дадут свои плоды», — подчеркнул артист.

Начинающим юмористам Родригез рекомендовал не подражать, а попытаться найти свой личный стиль. Именно уникальное видение мира должно рождать тот юмор, который раскроет человека, в том числе как артиста и личность.

Также артист добавил, что любит формат стендапа за «дерзкий и самобытный юмор», а «прожарки», напротив, ему не по душе из-за «супержестких и иногда даже злых» шуток. Он похвалил КВН эпохи 90-00-х, который послужил для многих юмористов карьерным лифтом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимур Родригез разводится с женой после 16 лет брака.