Лифт с детьми внутри рухнул с высоты восьмого этажа в Краснодаре

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Жители дома признаются, что механизм давно нуждался в ремонте.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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В Краснодаре с восьмого этажа рухнул лифт, в котором находилось четверо взрослых и двое детей. Они и еще один мужчина получили травмы и были госпитализированы.

Жительница многоэтажки рассказала, что с лифтом давно было не все в порядке. Еще в марте этого года осмотр показал, что износ тросов в подъемнике близок к запредельному.

Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Место происшествия проверяют эксперты, а на предприятии, которое занималось обслуживанием лифта, изымают документы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковных Люберцах во время плановых работ упал лифт с двумя работниками. Инцидент произошел на улице Рождественская.

Пострадавшие были госпитализированы. Один из них получил перелом ноги, другой — различные ушибы.

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