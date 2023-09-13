Путин после встречи с лидером КНДР посетил Амурский газоперерабатывающий завод

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Российский президент осмотрел одно из самых перспективных предприятий страны.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин 13 сентября посетил одно из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Амурский газоперерабатывающий завод начали возводить восемь лет назад, и к 2025 году он выйдет на проектную мощность. Там будут выпускать сверхчистый гелий. Россия сможет стать мировым лидером по его производству. Уже поздним вечером Владимир Путин провел встречу с губернатором Амурской области. Василий Орлов отчитался о выполнении поручений главы государства, в том числе по развитию транспортной инфраструктуры региона.

«С опережением на год завершается строительство автодорожного моста через реку Зея. На особом контроле находится реконструкция автодороги Благовещенск-Свободный», — сообщил президенту губернатор.

После уточняющего вопроса главы РФ представитель Амурской области добавил, что дорога является стратегическим объектом, поэтому по ней с Росавтодором ведется работа в приоритетном порядке. Также заинтересовало Путина строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска. И на этот вопрос он тоже получил незамедлительный ответ.

«Сколько она будет?» — спросил российский лидер.

«Трехкилометровая полоса. В декабре мы должны принять первый борт», — ответил губернатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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