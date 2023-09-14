Закрыть все двери и окна: Астрахань задыхается в смоге от пожаров
Астрахань накрыл густой смог из-за сильных пожаров
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Людям рекомендуют оставаться в домах, а школьников не пускают на учебу.
Жители Астрахани сегодня пришлось плотно закрывать окна — говрод накрыл такой густой и едкий смог с запахом гари, что дышать стало просто невозможно. Даже школьников перевели на дистанционное обучение, а взрослым также не рекомендуют выходить на улицы. А все — из-за природного пожара в соседнем Дагестане.
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