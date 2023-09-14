Не по-соседски: что происходит на границе России и Эстонии после нового указа ЕК

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Насколько строго пограничники досматривают россиян?

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Степанов; 5-tv.ru

Первая машина с российскими номерами не прошла границу с Эстонией. Ее развернули в пункте пропуска, несмотря на европейский паспорт водителя и наличие необходимых документов.

Пограничники исполняют решение властей страны о запрете допуска российских авто, принятое накануне на фоне рекомендаций Еврокомиссии.

Впрочем, в своем стремлении отгородиться от восточных соседей в Эстонии пошли еще дальше. Корреспондент «Известий» Екатерина Моран — из приграничного Ивангорода.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Италии сделали заявление по конфискации вещей у россиян. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини сообщил, что страна не будет конфисковывать автомобили россиян и препятствовать въезду в страну.

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