Ксения Бородина заговорила о новом замужестве и показала свое «утро невесты»

За плечами телеведущей два развода, она растит двух дочерей — Марусю от Юрия Будагова и Теону от Курбана Омарова.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала видео со своим «утром невесты» в номере отеля. Томный макияж и элегантная прическа, белый гостиничный халат и снующие на дальнем плане стилисты — неужели звезда и впрямь выходит замуж? В 2021 году она развелась второй раз и до сих пор продолжает вспоминать бывшего «добрым» словом. При этом нового бойфренда теледива еще официально не представила своим поклонникам.

На самом деле утро невесты у Бородиной действительно случилось, но не в прямом смысле. Это было утро других невест, которые будто по сговору оказывались рядом с ней. Атмосфера романтического праздника захлестнула, и подготовка к очередной съемке на мгновение показалась чем-то большим и многообещающим. Размечталась, попросту говоря.

«Может быть, замуж заодно выйти? Мы просто смотрим в окно — там одни свадьбы. Ощущение, что мы тоже на свадьбу собираемся», — иронизировала Бородина в личном блоге.

Телеведущая была замужем дважды. В 2008 году она пошла под венец с предпринимателем Юрием Будаговым, с которым познакомилась на Comedy Club. Через год у пары появилась дочь Маруся, а в 2011-м состоялся развод. За бизнесмена Курбана Омарова Бородина вышла в 2015-м, а через несколько месяцев родила дочь Теону. Долгое время этот брак казался фанатам буквально образцовым. Влюбленные путешествовали, дарили друг другу роскошные подарки, демонстрировали покой и семейную идиллию.

В 2021-м супруги развелись, да так, что до сих пор выясняют отношения. Звучат обвинения в предательстве, обмане, изменах, попытках нажиться на чужой популярности, плохом отношении к общему ребенку и так далее — список внушительный. И это даже несмотря на наличие у бывших новых вторых половин! Омаров, к слову, активно распространяет слухи о беременности своей половинки, но официально ничего не подтверждает.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы дважды разведенной Ксении Бородиной по сохранению брака.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.