Иномарку разорвало пополам: под Тюменью два автомобиля сгорели дотла

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 42 0

В Тюменской области столкнулись фура и легковое авто, есть погибшие

Фото, видео: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

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Смертельное ДТП произошло на трассе Курган — Тюмень в Исетском районе.

На трассе в Тюменской области произошло жуткое ДТП: участок федеральной автодороги Курган — Тюмень оказался полностью перекрыт из-за двух пылающих автомобилей. Кадрами с места событий делится ГИБДД Тюменской области.

Как стало известно 5-tv.ru, BMW столкнулся с большегрузом, после чего обе машины загорелись. На кадрах видно, что у грузовика полностью выгорел кузов, а кабину откинуло на пару метров вперед.

Там же, рядом с кабиной большегруза, лежит задняя часть иномарки, которую, судя по всему, от столкновения разорвало пополам. По предварительным данным, в BMW погибли два человека.

На месте работают сотрудники региональной Госавтоинспекции. Несколько дней назад в пресс-службе ведомства сообщали, что участок трассы Курган — Тюмень стал значительно опаснее. По сравнению с прошлым годом число ДТП выросло более чем в три раза.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий жуткого ДТП с несколькими жертвами в Марий Эл.

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