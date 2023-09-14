Иномарку разорвало пополам: под Тюменью два автомобиля сгорели дотла

Смертельное ДТП произошло на трассе Курган — Тюмень в Исетском районе.

На трассе в Тюменской области произошло жуткое ДТП: участок федеральной автодороги Курган — Тюмень оказался полностью перекрыт из-за двух пылающих автомобилей. Кадрами с места событий делится ГИБДД Тюменской области.

Как стало известно 5-tv.ru, BMW столкнулся с большегрузом, после чего обе машины загорелись. На кадрах видно, что у грузовика полностью выгорел кузов, а кабину откинуло на пару метров вперед.

Там же, рядом с кабиной большегруза, лежит задняя часть иномарки, которую, судя по всему, от столкновения разорвало пополам. По предварительным данным, в BMW погибли два человека.

На месте работают сотрудники региональной Госавтоинспекции. Несколько дней назад в пресс-службе ведомства сообщали, что участок трассы Курган — Тюмень стал значительно опаснее. По сравнению с прошлым годом число ДТП выросло более чем в три раза.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий жуткого ДТП с несколькими жертвами в Марий Эл.