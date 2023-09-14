Сеть торговых центров «Мега» в России может приобрести Газпромбанк

Стал известен главный претендент на покупку сети торговых центров «Мега» в России. Подробностями поделилась газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

Так, по данным СМИ, выкупить торговые площади может структура Газпромбанка. Сегодня оценочная стоимость активов составляет порядка 2,85 миллиардов долларов.

У «Меги» 14 торговых центров в регионах России, из общая площадь — 2,3 миллиона квадратных метров. Изменится ли что-то там при покупке Газпромбанком неизвестно. На этот вопрос в компании газете также не ответили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что активы шведского автоконцерна Volvo в РФ передали местному инвестору.