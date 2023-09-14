«Хочу сдаться»: Айза пожаловалась на «раздолбанные гланды» и бессилие

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

Айза пожаловалась на сильную усталость и стресс

«Хочу сдаться»: Айза пожаловалась на «раздолбанные гланды» и бессилие

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость призналась, что буквально готова кричать от усталости.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай пожаловалась на дикую усталость и стресс, которые, по ее мнению, стали причиной проблем со здоровьем. Эмоциональный пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Айзы, на фоне постоянного стресса у нее страдает иммунная система. И теперь, как признается звезда, она часто болеет.

«Я каждый день хочу сдаться! Хочу кричать от усталости! Ныть от грязи вокруг! От своих вечных болезней! Плюс у меня раздолбанные гланды тысячами ангин с самого детства», — делится знаменитость.

При этом бывшая Гуфа отметила, что опускать руки все-таки не планирует. Она хочет достроить дом, который, вероятно, и является одной из причин ее хронической усталости.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Айза впервые за 13 лет наказала сына от Гуфа. Она призналась, что раньше воспитывала его не совсем правильно.

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