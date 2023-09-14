Айза впервые за 13 лет наказала сына от Гуфа: «Он не уважает меня»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Айза впервые за 13 лет наказала сына от рэпера Гуфа

Айза впервые за 13 лет наказала сына от Гуфа: «Он не уважает меня»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звездная мама признала, что много лет назад приняла неверное решение по поводу воспитания мальчика.

Бывшая жена рэпера Гуфа (Настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) Айза-Лилуна Ай поделилась с поклонниками родительским откровением. Звезда совершила неожиданное для себя открытие — она поняла, что неправильно воспитывала сыновей. Старшенький Сами, наследник Гуфа, по словам матери, совсем отбился от рук. 13-летний мальчик нагрубил ей, но на этот раз конфликт разрешился радикально.

О своем новом опыте Айза рассказала в Telegram-канале. После очередного инцидента она наказала парнишку. Впервые в его жизни применила строгие санкции. И теперь просит у других родителей поддержки. Признается, что хоть и считает меры справедливыми, не уверена, что сама выдержит наказание.

«Я в первый раз за 13 лет Сэма наказала по-настоящему! Потому что он совершенно не уважает меня. Но это только моя вина! И да! Я ошибалась, оказывается детям друзьями быть не надо! Им нужны родители! Дружить будем чуть позже! Когда он станет взрослым. А то совсем охренел мне хамить. Будто я реально ему дружбан», — написала Айза.

По словам звездной мамы, Сами лишился компьютера до 21 сентября за свою выходку. Целая неделя наказания впереди, а Айза уже переживает: наверняка сын будет просить ее вернуть компьютер пораньше, а она запросто может дать слабину. Селебрити призвала фанатов напоминать ей о решении быть строгой и последовательной родительницей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза начала прорабатывать свои сложные отношения с Гуфом с помощью психотерапевта. Похожа, бывшая жена рэпера наконец по-настоящему захотела расстаться.

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