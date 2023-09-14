Порезал за буллинг? Прокуратура проверит информацию о драке в школе Сергиева Посада

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Прокуратура проверит сообщения о ранении школьника осколками в Сергиевом Посаде

Порезал за буллинг? Прокуратура проверит информацию о драке в школе Сергиева Посада

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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В результате конфликта один мальчик получил резанные раны лица.

Конфликт, переросший в драку между школьниками Сергиева Посада, проверит прокуратура. Об этом подмосковное ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Прежде в Сети появились сообщения о том, что ученик девятого класса порезал осколками посуды своего сверстника. Драка якобы завелась из-за буллинга — один другого постоянно задирал. В результате конфликта один мальчик получил резанные раны лица.

По информации правоохранителей, все произошло несколькими днями ранее, 11 сентября, в средней общеобразовательной школе Сергиево-Посадского городского округа. Получившему ранения ребенку оказали первую помощь, а затем направили в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьник, который 23 мая пытался на последнем звонке порезать свою одноклассницу перочинным ножом, может быть отправлен в психиатрическую клинику.

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