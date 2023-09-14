Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер поймали с двумя килограммами наркотиков

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Рита Миронова
Рита Миронова 403 0

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт в особо крупном размере.

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер поймали с двумя килограммами наркотиков

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамова) поймали с двумя килограммами наркотиков, найденных в ее автомобиле. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Известно, что найденным у знаменитости веществом был мефедрон. При этом дома у Искандер хранились также вещества с содержанием кокаина и амфетамина.

Основную часть запрещенных веществ она держала в автомобиле в виде двух свертков. Уточняется, что они были надежно спрятаны под обшивкой задней двери машины.

«Возбуждено уголовное дело в отношении артистки драмы, ведущего мастера сцены Российского государственного академического молодежного театра Рамили Хисамовой», — рассказал источник.

Артистка подозревается в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По этой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали на 200 тысяч рублей по делу о наркотиках.

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