«Я ничего не колю»: Ивлеева раскрыла способ избавления от носогубных складок

Звезда поделилась способами ухода за внешностью.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала, как ей удалось избавиться от носогубных складок. Знаменитость утверждает, что она не экспериментировала с аппаратной косметологией, а также что она не делала «уколы красоты».

«Я ничего не колю. Делаю лимфодренажные массажи… А, вообще, с марта этого года ничего не колю себе в лицо. Раньше подкалывала всякие витаминки и штучки. Делаю гимнастику в зоне носогубок», — написала она в личном блоге на вопрос подписчика.

Также звезда призналась, что для новой роли сбросила десять килограммов с помощью дефицита калорий и тренировок. Недавно во время одной из фотосессий Ивлеева продемонстрировала свой «стальной» пресс.

На снимках дива позировала у стеклянной ограды в черном бюстгальтере и спущенной юбке, из которой виднелись резинки от нижнего белья. Провокационный образ, однако, понравился многим поклонникам.

Правда, некоторые обвинили звезду в использовании фотошопа. Эти едкие комментарии заметила и сама звезда, поэтому она выложила видео, подтверждающее, что ее пресс — настоящий.

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