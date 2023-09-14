Лавров назвал «особо опасными» планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 8 0

В первую очередь, это угрожает безопасности региона.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Планы Североатлантического военного блока внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион представляют особую опасность для него. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с коллегой из Мьянмы Тан Свей.

По словам Лаврова, Запад применяет некие «индо-тихоокеанские» стратегии, которые предусматривают проникновение блока НАТО в регион. Речь идет о военном влиянии Альянса в АТР.

«Внедрить механизмы, которые направлены на сдерживание стран, механизмы, которые конкурируют и хотят отобрать у АСЕАН традиционно ведущую роль в вопросах безопасности и сотрудничества», — прокомментировал министр планы западных государств.

Открыто объявленные планы НАТО на регион он назвал особо опасными. По его словам, Альянс намерен устанавливать в АТР «свои порядки».

В рамках Восточно-Азиатского саммита все страны региона высказались за сохранение «архитектуры АСЕАН», добавил Лавров. Он заверил, что российская сторона в этом вопросе продолжит их поддерживать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотный летательный аппарат НАТО впервые пролетел над территорией Финляндии после вступления страны в Альянс.

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