«Схемы усложняются»: как мошенники могут взять на вас кредит

Аферисты придумывают новые преступные способы.

За последние годы безопасность в банках улучшилась в разы. Сегодня практически невозможно ничего сделать, используя ксерокопию документов, однако мошенники до сих пор могут доставить вам проблемы.

Юрист Олег Дубинин рассказал изданию NEWS.ru, как не стать жертвой аферистов. Несмотря на все меры предосторожности, преступники все еще могут взять кредит по оригиналу чужого паспорта.

Для этого они либо удаленно заключают сделку с помощью скана документа, либо подменяют фото в паспорте для оформления займа в отделении банка.

«Схемы усложняются, мошенники быстро адаптируются. При этом банки также делают шаги по пресечению мошеннических схем. Взять кредит по ксерокопии паспорта сейчас практически невозможно. Но использовать оригинал чужого паспорта — вполне возможно» — предостерегает эксперт.

Дубинин добавил, что, если вдруг вы стали жертвой, не нужно паниковать — следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Полиция займется расследованием и, возможно, выйдет на аферистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне скоро получат защиту от мошенников.