Счастье детства: как куриная косточка связала поколения в фильме «Бери да помни»

Бытует мнение, что жизнь в деревне умирает, а каникулы у бабушки и дедушки ушли в прошлое. Однако, все не так, когда вас объединяют общие традиции.

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась закрытая премьера фильма «Бери да помни». Режиссером картины выступил Байбулат Батулла. Главные роли исполнили Рабит Батулла, Роза Хайруллина, Юнус Таиров и другие.

По сюжету шестилетний мальчик Ильхам (Юнус Таиров) гостит в деревне у своих бабушки и дедушки, но, задержавшись у родных дольше положенного, начинает сильно тосковать по родителям. Дедушка Расим (Рабит Батулла), пытаясь отвлечь своего внука от грустных мыслей, придумывает для него новое развлечение — сыграть в игру «Бери да помни» (по-татарски «Ядещ») на желание. По правилам два игрока должны разломать куриную дугообразную косточку мизинцами. Тот, у кого часть косточки окажется длиннее, выигрывает. Однако если победитель при передаче ему противником одного из предметов не скажет слова «беру и помню», то он автоматически проиграет, и выигравшим будет считаться его соперник. Вначале затея не особо нравится бабушке Суфие и по совместительству жене Расима (Роза Хайруллина), но постепенно эта игра втягивает не только самих домашних, но и жителей всей деревни, и магическим образом меняет их жизни.

«Нам показалось, что жизнь в деревне уже как-то идет на спад. И бабушки, и дедушки доживают жизнь, и тут с появлением внука эта жизнь расцветает, обретает новые краски и новые смыслы», — эксклюзивно поделился продюсер киностудии Bosfor Pictures Иван Яковенко с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам режиссера картины Байбулата Батулла, с игрой «Бери да помни» он знаком с самого детства и помнит, что вечер становился особенно волшебным, когда из курицы появлялась дугообразная косточка.

«В детстве мы часто сталкивались с этим символом, это не просто игра. На протяжении всей жизни я так или иначе сталкивался с этим символом, и мне казалось, что это интересный сам по себе образ, образ мечты, желаний. Ведь курица не летает, но она хочет летать. А, возможно, она летала когда-то, потому что периодически видишь, что она летает. И это возможность сломать куриную косточку и наконец-то взлететь», — отметил Байбулат Батулла.

Как объясняет режиссер, взяв за основу сюжета игру, он захотел вдохнуть в картину азарта. Также Байбулат Батулла посчитал важным затронуть в своей работе и такую тему как кризис пожилого возраста, с которым столкнулись его родители. Кстати говоря, деда Расима сыграл отец Байбулата — народный писатель Республики Татарстан Рабит Батулла. Это его первая главная роль в большом кино. Начинающий актер самокритичен, признался, что он в фильме сыграл лишь самого себя. Рабит Батулла с трепетом вспоминает своих бабушек и дедушек, которые, как уверяет татарский общественный деятель, сформировали его как личность.

«Я писатель, режиссер, драматург и отец данного режиссера-драматурга. Это их воспитание. Это доброта, сердобольность, патриотизм и верность традициям своего народа», — отметил Рабит Батулла.

Актриса Ирина Горбачева пришла на премьеру в хулиганском образе из 90-х: спортивная куртка, малиновая кепка, а вишенкой на торте стала большая клетчатая сумка, которую нередко можно встретить в руках у бабушек. Как считает Горбачева, в этом аксессуаре отражается символ целой эпохи.

«В детстве я, наверное, у одной бабушки, которая по маминой линии, была раз-два в год в деревне под Николевом, а у бабушки по папиной линии мы к ней и в Москву приезжали, и она к нам приезжала. <…> Она — старейшина в нашей семье, она — наш прародитель. Ей 92 года. И Слава Богу, она в здравом уме, с чувством юмора, с рассказами. Каждый раз какие-то подробности выдает. Каждый раз ты думаешь: „Господи, я слышу эту историю уже раз 45-й, если не 50-й“, и каждый раз какие-то новые нюансы, которых ты не слышала», — с улыбкой на лице рассказывает Горбачева.

Как поделилась актриса Мария Шумакова, ее бабушка с дедушкой стали для нее созидательным примером.

«Они были ведущие геологи, ученые, проектировали метрополитен в городе Новосибирске. Для меня это воспоминание: вечер, настольная лампа, большая библиотека, они постоянно что-то друг другу читали, они вместе работали. И для меня это был такой пример счастливых гармоничных отношений, которые еще могут реализоваться в совместном труде», — отметила актриса.

Съемки фильма «Бери да помни» проходили в республике Татарстан в селе Малый Ошняк Рыбно-Слободского района. Сами жители деревни даже сыграли эпизодические роли в комедийной мелодраме и помогали команде с реквизитом.

«Мы очень долго искали деревню. Как выяснилось, той деревни, которая была у меня в детстве, теперь уже нет. Ни в одной деревне нет заборов не железных, они все железные, или уже совсем ветхие какие-то дома. Поэтому мы, когда увидели ту деревню, в которой мы снимали, деревню Малый Ошняк, выяснилось, что в этом районе я ни разу в своей жизни не был, хотя я много ездил по Татарстану. <…> Там еще есть отголоски той деревни, которая была у меня в детстве», — рассказывает Байбулат Батулла.

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