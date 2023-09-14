США продлили разрешение на перевозку нефти с проекта «Сахалин-2» в Японию

Вашингтон продлил разрешение на морскую перевозку нефти с проекта «Сахалин-2» для импорта японскому потребителю. Соответствующая публикация была опубликована министерством финансов США.

Разрешение было продлено до лета следующего года. Оно будет действовать до 28 июня 2024-го, написано в документе.

Уточняется, что транспортировка сырого энергоносителя разрешена только для импорта в Японию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ОПЕК предупредили о самом большом с 2007 года снижении запасов нефи. Согласно данным аналитиков, сокращение глобальных запасов сырья может составить 3,3 миллиона баррелей в сутки по итогам четвертого квартала 2023 года.