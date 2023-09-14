Ознакомительный тренинг: ВСУ осваивают системы шведских истребителей JAS Gripen

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 18 0

Aftonbladet: летчики ВСУ осваивают системы шведских истребителей JAS Gripen

Ознакомительный тренинг: ВСУ осваивают системы шведских истребителей JAS Gripen

Фото: www.globallookpress.com / Matti Matikainen

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Ранее таких аппаратов в воздухе над Украиной не поднималось, однако это может произойти грядущим летом.

Украинские пилоты приехали на территорию Швеции, где их обучают работе системы истребителей JAS Gripen. Об этом пишет местное издание Aftonbladet.

В материале уточняться, что в страну прибыли не только летчики, но и авиатехники. Соответственно, они изучают не только функционирование системы шведских самолетов, но и ее работу изнутри.

«Для них проводится «ознакомительный тренинг», — написано в статье.

JAS Gripen могут оказаться в зоне СВО уже следующим летом. Все зависит от решения правительства страны о поставке их Украине.

Примечательно, что минувшим летом шведский премьер-министр Ульф Кристерссон отрицал планы королевства предоставить ВСУ истребители Gripen.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли Украине глаза на реальный эффект от поставок F-16.

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