В США раскрыли Украине глаза на реальный эффект от поставок F-16

|
Рита Миронова
Рита Миронова 24 0

Аналитик Чарап: поставки F-16 на Украину не изменят ход боевых действий

В США раскрыли Украине глаза на реальный эффект от поставок F-16

Фото: www.globallookpress.com / Msgt. Matthew Plew/U.S. Air

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Представляют ли эти истребители угрозу войскам России?

Поставки Украине истребителей F-16 не изменят ход специальной военной операции. Об этом CNN заявил эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чара.

По его мнению, это позволит улучшить украинские ВВС, но не принесет фундаментального результата. Дело в том, что истребители не представляют какой-либо угрозы войскам России, так как их авиация значительно лучше.

«Я не вижу никакой альтернативы переговорам», — в целом констатировал специалист.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратил внимание на то, что поставки F-16 затянулись, и ВСУ не получили их в необходимый срок. Также он признал, что Киеву не хватит обещанного числа истребителей.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о заблуждении ВСУ насчет F-16.

Тема:
Спецоперация
6 сент
Минобороны: изменений в тактическом положении ВС РФ в Запорожье нет
6 сент
ВКС РФ нанесли групповой удар по базе подготовки диверсантов ВСУ
6 сент
Рядовой ВС РФ в одиночку отразил атаку украинских диверсантов в ДНР
6 сент
Будущие бойцы: как в России готовят собак-саперов для зоны СВО
6 сент
«Важно быть здесь»: «Хор Турецкого» выступил перед участниками СВО в военном госпитале
6 сент
«Дошло, наконец»: Украина начала понимать, что она — инструмент политики Запада
6 сент
«Делом доказал»: Прилепин поддержал выступление «Зверей» в Донбассе
6 сент
В Минобороны Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО
6 сент
«Недавно были обкиданы немецкими минами»: рабочие будни военных из Забайкалья
6 сент
Китайские военные эксперты высоко оценили российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:31
В Индии высказались о планах переименоваться в Бхарат
13:22
Артист — это человек, настроенный больше на себя: Алла Рид о работе с Градским
13:18
Молдавия согласилась выплатить «Газпрому» только 8,6 млн долларов долга
13:13
Минобороны: изменений в тактическом положении ВС РФ в Запорожье нет
13:09
Олимпиада в Париже под угрозой? WADA пригрозило Франции запретом соревнований
12:58
ВКС РФ нанесли групповой удар по базе подготовки диверсантов ВСУ

Сейчас читают

Гузеева и Сябитова разоблачили ложь участницы шоу: что было дальше?
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
Актер Сергей Астахов вновь стал отцом
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России