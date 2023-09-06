В США раскрыли Украине глаза на реальный эффект от поставок F-16
Аналитик Чарап: поставки F-16 на Украину не изменят ход боевых действий
Фото: www.globallookpress.com / Msgt. Matthew Plew/U.S. Air
Представляют ли эти истребители угрозу войскам России?
Поставки Украине истребителей F-16 не изменят ход специальной военной операции. Об этом CNN заявил эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чара.
По его мнению, это позволит улучшить украинские ВВС, но не принесет фундаментального результата. Дело в том, что истребители не представляют какой-либо угрозы войскам России, так как их авиация значительно лучше.
«Я не вижу никакой альтернативы переговорам», — в целом констатировал специалист.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратил внимание на то, что поставки F-16 затянулись, и ВСУ не получили их в необходимый срок. Также он признал, что Киеву не хватит обещанного числа истребителей.
Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о заблуждении ВСУ насчет F-16.
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