МИД РФ прокомментировал действия Словакии в отношении российского дипломата

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Полина Долгова
Полина Долгова 16 0

Прежде, власти Братиславы попросили представителя российского посольства покинуть страну.

МИД РФ прокомментировал действия Словакии в отношении российского дипломата

Фото: www.globallookpress.com / artifant

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Стало известно о том, что Словакия высылает одного из сотрудников российского посольства. В МИДе страны отметили, что причиной таких действий стала деятельность дипломата, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Сотрудника обязали покинуть Словакию в течение 48 часов.

Как стало известно 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона даст соответствующий ответ.

Прежде Словакия также высылала трех сотрудников посольства России в марте 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия выслала одного сотрудника посольства РФ из страны.

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