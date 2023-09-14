Выгнали и затравили: участниц конкурса «Мисс Украина» обвинили в связях с Россией

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

Отец участницы конкурса «Мисс Украина» передавал данные о ВСУ российским военным

Выгнали и затравили: участниц конкурса «Мисс Украина» обвинили в связях с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Miso Lisanin

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Жителям Незалежной не понравилось, что девушки ведут социальные сети на русском языке.

Участник конкурса «Мисс Украина» затравили из-за того, что в их биографиях нашли связь с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной травли стал тот факт, что некоторые участницы ведут страницы в социальных сетях на русском языке, родились и зарабатывали они также в нашей стране.

Так, например, Ксения Магера долгое время жила в Москве и принимала участие в конкурсе «Будущее России». Ирина Пилаева попала в опалу из-за того, что этим летом отдыхала на яхте с одним из российских рестораторов. А отец еще одной участницы Екатерины Чувашовой был задержан украинскими спецслужбами за то, что якобы передавал данные о ВСУ российским военным.

Организаторы конкурса уже исключили девушек из состязания, а также создали специальную комиссию, которая будет проверять остальных на связь с нашим государством.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Маск назвал предателями тех, кто осудил его решение отключить Starlink у Крыма.

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