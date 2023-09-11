Маск назвал предателями тех, кто осудил его решение отключить Starlink у Крыма

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Решение американского миллиардера сорвало диверсию ВСУ. А ведь он просто опасался реакции Москвы на «маленький Перл-Харбор».

Маск назвал предателями тех, кто осудил его решение отключить Starlink у Крыма

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Американский бизнесмен Илон Маск ответил на обвинения в его адрес о совершении государственной измены за выключение спутников Starlink вблизи берегов Крымского полуострова. Свою позицию он объяснил в личном аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.).

Предприниматель указал на то, что он всю жизнь был гражданином США и остается им, при этом не имея других паспортов. Он заверил, что будет «бороться за Америку» при любом раскладе и готов умереть в своей стране.

«Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет», — заключил миллиардер.

В 2022 году Илон Маск дал распоряжение ограничить работу интернета Starlink около Крыма, что привело к срыву одной из диверсий киевского режима. Информация об этом была обнародована телеканалом CNN после публикации биографии Маска.

Уточнялось, что ВСУ планировали нанести удар по черноморскому военно-морской флоту РФ, однако в результате отключения интернета украинские подводные беспилотники потеряли управление и их просто прибило к берегам.

Позже в Сети и ряде СМИ появились сообщения, что «неоконсерваторы и журналисты» с критикой отреагировали на эту историю. Они якобы квалифицировали действия Маска как «госизмену».

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск рассказал, кто на самом деле управляет США.

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