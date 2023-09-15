Люксовая иномарка сделала сальто на скорости в центре Москвы

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В результате аварии, по предварительным данным, пострадали три человека.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водитель люксовой иномарки так сильно разогнался в районе Белорусского вокзала в Москве, что не удержал машину на дороге и сделал сальто. Он пересек по диагонали все полосы, врезался в бордюр и, разбрасывая вокруг себя искры, отлетел обратно на проезжую часть.

Там он снес еще один автомобиль, отбросив его на встречку. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали три человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выезде из Петербурга произошла совсем нетипичная авария. Дорожное покрытие на кольцевой оказалось залито моторным маслом.

Последствия не заставили себя ждать. Водитель, которому не повезло оказаться там первым, начал скользить словно по льду, его занесло в отбойник. 

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