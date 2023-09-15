Потерявший сознание мужчина влетел на авто в пешеходов в Петербурге

Трое человек, включая ребенка, пострадали в аварии на юге Петербурга. Пожилому мужчине стало плохо за рулем — он потерял сознание.

Машина выскочила на перекресток, врезалась в другой автомобиль и отлетела на тротуар, где в этот момент находились люди. Один из пешеходов не успел отскочить и оказался под колесами.

«Я ехал с Аннинского шоссе, на Красносельское поворачивал, и вдруг откуда ни возьмись выезжает машина, мне стирает бок. Вон — колеса спущены, диски погнуты. А он влетел сюда и сбил пешехода, мужчину», — сказал один из участников аварии.

Помимо пешехода, помощь врачей понадобилась водителю, потерявшему сознание, а также его внучке. Девочка ехала в машине на заднем сидении — от удара у нее травмы челюсти и грудной клетки.

Ранее 5-tv.ru писал, что на выезде из Петербурга произошла совсем нетипичная авария. Дорожное покрытие на кольцевой оказалось залито моторным маслом.

Последствия не заставили себя ждать. Водитель, которому не повезло оказаться там первым, начал скользить словно по льду, его занесло в отбойник.