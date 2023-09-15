Автомобиль сгорел дотла посреди моста в Санкт-Петербурге

Огненная авария на Большеохтинском мосту Петербурга. Прямо во время движения из-под капота иномарки повалил дым.

Водитель пытался потушить пламя — на помощь со своими огнетушителями бросились и другие автомобилисты. А чуть позже прибыли спасатели.

Общими усилиями им удалось справиться с огнем. Но к тому моменту салон легковушки уже полностью выгорел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на трассе в Тюменской области произошло жуткое ДТП: участок федеральной автодороги Курган — Тюмень оказался полностью перекрыт из-за двух пылающих автомобилей. BMW столкнулся с большегрузом, после чего обе машины загорелись.

На кадрах видно, что у грузовика полностью выгорел кузов, а кабину откинуло на пару метров вперед. Там же, рядом с кабиной большегруза, лежала задняя часть иномарки, которую, судя по всему, от столкновения разорвало пополам.