Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел СНГ

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Рита Миронова
Рита Миронова 10 0

Переговоры прошли в древнейшем городе Казахстана — Туркестане.

Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел СНГ

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ. Переговоры прошли в древнейшем городе Казахстана — Туркестане.

Выступление главы МВД России было посвящено приоритетным вопросам сотрудничества министерств внутренних дел государств — участников СНГ и реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью. Вопросы безопасности являются ключевыми в условиях давления «коллективного Запада».

«Ни для кого не секрет, что основным оружием „коллективного Запада“ на постсоветском пространстве является разжигание русофобии и искажение истории. Результаты данной работы зачастую выражаются в неприятии мигрантами законов Российской Федерации, несогласии с ее политикой. Это создает дополнительные риски для их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность», — отметил Колокольцев.

Кроме того, российский министр высоко оценил системное укрепление взаимодействия в области подготовки и повышения квалификации кадров. В настоящее время четыре учреждения МВД России имеют статус базовых организаций в рамках Содружества.

«Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, конструктивная и многоплановая работа по противодействию общим криминальным угрозам позволяет успешно обеспечивать правопорядок и безопасность на территории наших государств», — подчеркнул Колокольцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Колокольцев заявил о росте числа выявленных преступлений в сельском хозяйстве.

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