Снова в суд? Эмбер Херд обиделась на Маска из-за фото после сексуальных игр

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Херд обвинила Маска в публикации ее пикантного фото без разрешения

Снова в суд? Эмбер Херд обиделась на Маска из-за фото после сексуальных игр

Фото: www.globallookpress.com

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Чем предприниматель не угодил артистке, с которой он однажды встречался?

Актриса Эмбер Херд заявила, что не давала бизнесмену Илону Маску, с которым она встречалась в прошлом, разрешения на публикацию своей пикантной фотографии в социальных сетях. Об этом пишет издание Page Six.

В кадре, опубликованном миллиардером в соцсети X (бывшая Twitter), знаменитость позирует в образе персонажа Мерси из видеоигры Overwatch.

Херд примерила на себя этот образ после того, как сам Маск сказал ей, что она напоминает ему эту героиню. Основатель SpaceX встречался с Херд с 2016 по 2018 год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу один миллион долларов за завершение судебного процесса. Разбирательства длились несколько лет, и артистка потерпела поражение: ее уличили в клевете, а также обвинили в испорченной репутации бывшего супруга.

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