«Отдайте ее Путину»: кандидат в президенты США нашел способ закончить конфликт на Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Политик США Рамасвами: нужно немедленно отдалить Россию от Китая и КНДР

«Отдайте ее Путину»: кандидат в президенты США нашел способ закончить конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / NP/AdMedia

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Что придумал американский политик?

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает, что существует приемлемый вариант окончания конфликта на Украине. Своими мыслями он поделился с изданием Fox News.

Как пишут американские СМИ, Рамасвами предложил «отдать Путину Восточную Украину». По словам политика, это поможет положить конец сильному союзу России, Китая и Северной Кореи, в котором он видит реальную угрозу для США.

Рамасвами подчеркнул, что вхождение части Украины в состав России будет оформлено как некая сделка, при которой наше государство должно будет отказаться от тесного сотрудничества с КНДР и Китайской народной Республикой.

«Союз России и Китая — это самая большая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся. Возьмите российский гиперзвуковой ракетный потенциал, соедините его с военно-морским флотом Китая и нашей экономической зависимостью от этой страны — вот реальная угроза, которая стоит перед США. И я вижу возможность использовать конфликт на Украине как способ достижения более важной для США цели — „оторвать“ Россию от Китая», — цитирует издание EADaily слова Рамасвами.

При этом американский политик уточнил, что-то сейчас США и президент Джо Байден делают все, чтобы подтолкнуть мир к третьей мировой войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему США признали, что проигрывают России и Китаю в военной сфере.

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