Тайна сервиза: сын серийной убийцы решил пустить семейную реликвию с молотка

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Алина Крылова
Алина Крылова 13 0

Сын серийной убийцы из Аргентины выставил на аукцион сервиз матери

Тайна сервиза: сын серийной убийцы решил пустить семейную реликвию с молотка

Фото: © РИА Новости / Юрий Левянт

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Мужчина решил изящным способом избавиться от жутких воспоминаний, преследующих его всю сознательную жизнь.

Сын Йии Мурано, первой в истории Аргентины серийной убийцы, выставил на аукцион памятный сервиз, который использовала его мать, чтобы свести в могилу трех человек. Признанная виновной в смерти знакомых женщина отсидела в тюрьме 16 лет, но до освобождения так и не дожила.

Ошарашенным журналистам Мартин Мурано рассказал, что все годы после смерти родительницы просыпался в холодном поту, вспоминая о существовании чайного сервиза. За период, что чашки и чайник хранились в его доме, он ни разу не притронулся к ним, пишет KP.RU.

«Я никогда не пил в них чай и не хочу к ним прикасаться», — разоткровенничался он.

Примечательно, что Мурано неоднократно предпринимал попытку избавиться от злосчастной вещи, которая наводит на него ужас. Уже после женитьбы сын серийной убийцы сбагрил чашки и чайник матери своего друга, увлекавшейся антиквариатом.

Однако долго наслаждаться свободой аргентинцу все же не пришлось. Уже спустя несколько месяцев женщина скончалась, а ее дочь, посчитав это необходимостью, выслала ему сервиз назад.

Единственной возможностью извлечь из него пользу Мурано видит продажу сервиза. Деньги со сделки аргентинец направит в приют для животных, чтобы почтить память своей собаки, которая скончалась не так давно.

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