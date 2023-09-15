Страны G7 объявят о косвенном запрете на алмазы из России в ближайшее время

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Рита Миронова
Рита Миронова 13 0

Reuters: страны G7 объявят о косвенном запрете на алмазы из РФ в ближайшее время

Страны G7 объявят о косвенном запрете на алмазы из России в ближайшее время

Фото: www.globallookpress.com / Reinhard Rohner

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От бриллиантов уже полностью отказалась Великобритания, а также частично — США.

В ближайшее время страны «Большой семерки» (G7) объявят о косвенном запрете на российские алмазы. Об этом пишет агентство Reuters.

По информации источника, поставка бриллиантов из России будет запрещена в течение двух-трех недель, а само ограничение должно вступить в силу в начале 2024 года.

«Стороны доработали условия отслеживания алмазов и пункты сопроводительных таможенных документов», — отмечается в материале.

Россия является крупнейшим в мире поставщиком алмазов по объему. От бриллиантов уже полностью отказалась Великобритания, а также частично отказались США. Весной 2022 года американское правительство объявило о запрете импорта необработанных алмазов из России.

По прогнозам экспертов, любители ювелирных изделий на Западе могут столкнуться с ростом цен, но, скорее всего, повышение будет постепенным.

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