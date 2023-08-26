Конец однополярного мира: как расширение БРИКС ударит по экономике США

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 21 0

Эксперт Юшков: БРИКС является альтернативой западным альянсам

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Личный архив Игоря Юшкова; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Государства начинают отказываться от навязанного Вашингтоном однополярного мира.

Как на мировой экономике скажется расширение БРИКС? Своим мнением по этой теме с 5-tv.ru поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам специалиста, несмотря на то, что сейчас в организацию входят шесть из девяти крупнейших производителей нефти, ожидать вступления остальных не стоит. Дело в том, что значимую долю «черного золота» добывают в США, а БРИКС по своей сути является альтернативой западным альянсам, в частности G7.

«С другой стороны можно поставить вопрос, а что первично: БРИКС включил в себя нефтяные страны, или нефтяные страны поменяли свою политику и пришли к БРИКС? Я думаю, что здесь политический момент первичен. БРИКС — это организация политического толка, некоего движения такого не западного, альтернативного западу. И то, что туда вступают страны нефтяные, в том числе Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), это скорее показывает, что они поменяли свою экономическую направленность, и поэтому вступают в БРИКС. Раньше, например, Саудовская Аравия больше нефти поставляла США. И для Соединенных Штатов они были крупнейшим поставщиком. США для Саудовской Аравии были крупнейшим рынком сбыта», — отметил Юшков.

Специалист добавил, что США совершили «революцию сланцевой нефти» в 2010-х годах. Благодаря внедрению новых технологий они стали разрабатывать собственные месторождения и сократили импорт. При этом у ряда стран, вроде Мексики и Канады, уровень закупок остался на том же уровне. А из государств Ближнего Востока объемы поставок снизились.

Сейчас Саудовская Аравия переориентировалась на китайский рынок. Из-за этого у них появились политические риски. Поэтому страна ищет новых партнеров на внешнеполитической арене.

«США добычу нефти не сократят. Экономически они не пострадают, но для них [вступление шести крупнейших поставщиков в БРИКС] — определенный звоночек. Им же не нравится, когда мы кооперируемся внутри ОПЕК+, координируем нашу добычу, снижаем добычу, чтобы поддержать высокие цены на нефть. Они же открыто против выступают. А тут получается, еще одна площадка образуется, где эти нефтяные производители — Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие — тоже начинают сотрудничать», — подчеркнул эксперт.

В заключение Юшков добавил, что однополярный мир, созданный США, начинает уходить в прошлое. Сейчас появляется все больше подтверждений многополярности.

Во Франции объяснили, как расширение БРИКС ударило по США

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об итогах саммита БРИКС. Он назвал мероприятие шагом к многополярному миру.

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