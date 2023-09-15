Можно, но не нужно? Врач развеял популярный миф о чихании

А могут ли при этом выпасть глаза?

Существует распространенное мнение, что человек не может чихнуть, не закрыв глаза. Заместитель декана Хьюстонского отделения Техасского медицинского колледжа A& M, аллерголог Дэвид Хастон развеял этот миф, однако все оказалось не так просто.

Технически, люди могут чихать с открытыми глазами, однако это может нанести существенный вред организму, пишет aif.ru. Углубившись в анатомию, мы можем узнать, что при чихании происходит спазм мышц, отвечающих за движения глаз.

То есть, приложив усилия, глаза можно оставить открытыми, однако из-за перенагрузки вы рискуете получить травму. Кроме того, процесс чихания очищает слизистую носа от пыли, вирусов и аллергенов, которые при вылете могут попасть в открытые глаза и вызвать воспаление.

Аллерголог объяснил, что глаза при чихании закрываются рефлекторно в целях защиты. Врач также предупредил о том, что не следует сдерживать чих, так как при этом процессе с закрытым носом и ртом можно повредить органы слуха, занести микробов в околоносовые пазухи и спровоцировать повышение внутричерепного давления.

А вот чего бояться точно не стоит — так это выпадения глазных яблок. Это — чистой воды миф, который не имеет ничего общего с действительностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каких заболеваниях может говорить частое чихание.