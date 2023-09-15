«Паника на Западе»: как визит Ким Чен Ына в Россию стал переломным моментом в истории

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 53 0

Депутат Гурулев: гегемония США в мире находится под угрозой

«Паника на Западе»: как визит Ким Чен Ына в Россию стал переломным моментом в истории

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Почему западные страны во главе с США оказались на грани истерики?

Депутат Государственной думы генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев считает, что визит главы КНДР Ким Чен Ына в Россию знаменует собой поворотный момент в современной истории. Такое заявление политик сделал в своем Telegrаm-канале.

По мнению парламентария, встреча президента России Владимира Путина с северокорейским лидером стала ключевым и даже переломным моментом в противостоянии РФ и стран Запада, пишет EADaily.

«Предельно понятно, почему такая паника на Западе. Не ожидали, если и ждали, то не в таком формате, уж точно не на космодроме „Свободный“, где передовые ракетные технологии РФ. Предельно понятно, что гегемония США находится под угрозой. Предельно понятно, что не нам надо отвечать, а американцам, им надо думать, что делать дальше, как поставлять оружие на Украину», — отметил депутат.

Также Гурулев уверен, что визит лидера КНДР в Россию напрямую связан с событиями на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как иностранная пресса отреагировала на приезд в Россию северокорейского лидера.

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