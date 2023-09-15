«Забываю обо всем» — Любовь Руденко раскрыла подробности своей личной жизни

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 10 0

Любовь Руденко рассказала, что в мужчине для нее главное молодой дух

«Забываю обо всем» — Любовь Руденко раскрыла подробности своей личной жизни

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Актрису могут заинтересовать только те мужчины, которые хороши в постели.

Любовь Руденко всегда любила мужчин помоложе — все ее партнеры были младше, а последний и вовсе отставал от актрисы на целых 15 лет. Руденко рассказала сайту utro.ru, что ей попросту скучно со сверстниками.

«Мне важно, чтобы у человека был молодой дух, чтобы он не был уставшим от жизни, а я могла бы с ним тусоваться, ездить везде, плавать по три часа в море. К тому же, мужчина может меня заинтересовать лишь в том случае, если он очень хорош в постели, и я забываю с ним обо всем», — поделилась откровениями Любовь.

Актриса, которой в следующем месяце исполнится 64 года, призналась, что ей было бы хорошо даже с сорокалетним мужчиной. Руденко не сомневается, что ее сын поймет и не осудит, если она начнет отношения с его ровесником, ведь для него главное, чтобы она была счастлива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Руденко разрешала мужу изменять ей.

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости

Последние новости

23:48
Байден встретится с Зеленским на следующей неделе
23:32
Космический корабль «Союз МС-24» успешно пристыковался к МКС
23:16
«Забываю обо всем» — Любовь Руденко раскрыла подробности своей личной жизни
23:00
Не бойтесь ничего: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 сентября
22:44
СКА потерпел четвертое поражение подряд
22:28
В США разрешили Украине выбирать цели для ударов

Сейчас читают

Спасение близко? Когда появится настоящее лекарство от «царской болезни»
Минобороны: ВСУ нанесли удар по Севастополю 10 ракетами
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Уральская женщина не сдается: почему Юте было сложно в профессии радиоведущей

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России