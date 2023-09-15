«Не рассмотрела педофила»: певица Алиса Вокс рассказала о жизни с матерью

Молодая артистка вспомнила, какие проблемы со здоровьем были у ее родительницы.

Бывшая солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о тяжелой судьбе своей матери, страдающей психическим расстройством. Своими воспоминаниями певица поделилась в личном блоге в социальных сетях.

По словам девушки, проблемы с психикой у ее матери искажали ее восприятие действительности

Instagram* / alisavox

«Она не рассмотрела педофила в режиссере детского сериала, но видела реальную угрозу в девочке по сольфеджио», — делится с фанатами артистка.

Как говорит Вокс, ее мать была готова отдать последнее незнакомым людям, но не заботилась о собственной семье. При этом певица отмечает, что ее мать обладала высоким интеллектом, и жалеет, что никто вовремя не обратил внимание на ее проблемы со здоровьем. Возможно, предполагает исполнительница, тогда бы жизнь матери и других, на которую повлияли ее проблемы с психикой, пошла бы по другому, более благоприятному пути.

Своих подписчиков Вокс призвала следить за здоровьем и обращаться к специалистам, а не терпеть и ждать, что все проблемы пропадут сами собой.

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