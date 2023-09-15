«Не рассмотрела педофила»: певица Алиса Вокс рассказала о жизни с матерью

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 48 0

Алиса Вокс: расстройство психики матери искажало ее восприятие мира

«Не рассмотрела педофила»: певица Алиса Вокс рассказала о жизни с матерью

Фото: www.globallookpress.com / Artem Sobolev

Читайте нас в: Дзен Новости

Молодая артистка вспомнила, какие проблемы со здоровьем были у ее родительницы.

Бывшая солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о тяжелой судьбе своей матери, страдающей психическим расстройством. Своими воспоминаниями певица поделилась в личном блоге в социальных сетях.

По словам девушки, проблемы с психикой у ее матери искажали ее восприятие действительности

!!! ПОМЕНЯТЬ ПОДПИСЬ !!!Instagram* / alisavox

«Она не рассмотрела педофила в режиссере детского сериала, но видела реальную угрозу в девочке по сольфеджио», — делится с фанатами артистка.

Как говорит Вокс, ее мать была готова отдать последнее незнакомым людям, но не заботилась о собственной семье. При этом певица отмечает, что ее мать обладала высоким интеллектом, и жалеет, что никто вовремя не обратил внимание на ее проблемы со здоровьем. Возможно, предполагает исполнительница, тогда бы жизнь матери и других, на которую повлияли ее проблемы с психикой, пошла бы по другому, более благоприятному пути.

Своих подписчиков Вокс призвала следить за здоровьем и обращаться к специалистам, а не терпеть и ждать, что все проблемы пропадут сами собой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости

Последние новости

20:52
Игорь Краснов рассказал о возврате нелегально купленных акций предприятий РФ
20:38
Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости
20:22
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для пятилетней Софии
20:16
В Берлине из-за выступления Анны Нетребко начались протесты
20:08
«Спорт вне политики»: у фигуристки Дробязко отобрали литовское гражданство
19:54
«Не рассмотрела педофила»: певица Алиса Вокс рассказала о жизни с матерью

Сейчас читают

«Так сложилась жизнь»: звезде фильма «Нечаянная любовь» ампутировали ногу
Женщину-пекаря обвинили в съемке порно с четырехлетней дочкой: детали громкого дела
В палату к Игорю Николаеву не пускают родных: тревожные подробности
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России