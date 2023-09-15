Собянин заявил о планах открыть магазины «Сделано в Москве»

В столице планируют открыть магазины по программе «Сделано в Москве». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В ближайших планах — выход в крупные торговые сети и открытие собственных магазинов «Сделано в Москве», — говорится в его сообщении.

Градоначальник рассказал, что за год участниками данной программы стали больше трех тысяч брендов, среди них — завод «Москвич» и комбинат «Добрынинский». Благодаря существующим мерами производители товаров получили самую разную поддержку — от рекламы до выставок.

«За год онлайн-шоурум посетили больше 2 млн уникальных покупателей. Брендированные витрины появились на Wildberries, Ozon и Сбермегамаркете. Программа открыта для любого бизнеса и даже самозанятых», — добавил Собянин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы.