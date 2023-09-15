МИД: Россия возмущена угрозами расправы в адрес российских журналистов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Практика ликвидации любых форм инакомыслия внедрялась на Украине многие годы, отметили в ведомстве.

МИД: Россия возмущена угрозами расправы в адрес российских журналистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Россия возмущена очередными террористическими действиями киевского режима, который распространяет угрозы расправы в адрес российских журналистов и государственных деятелей. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

В пример внешнеполитическое ведомство привело выступление представителя Сил терробороны Украины Сары Эштон-Чирилло, выступившего с заявлением с прямыми призывами к убийству журналистов из России.

«Пропитанный ненавистническими формулировками словесный поток изобилует кровожадными деталями того, как именно украинским карателям видится осуществление данного преступления. Причем такие бесчеловечные рассуждения пытаются обосновать «миссией по восстановлению справедливости», — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что практика ликвидации любых форм инакомыслия внедрялась на Украине многие года. А западные покровители лишь умалчивали и умалчивают о таких преступных действиях и покрывают их.

«Высказывания С. Эштон-Чирилло, других украинских неонацистов и их спонсоров служат для всей мировой общественности неопровержимым свидетельством террористической сущности кровавого режима Зеленского. Данные факты подстрекательства к убийствам и осуществлению террористической деятельности тщательно изучаются компетентными органами Российской Федерации на предмет правовой оценки и последующего принятия надлежащих мер», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская сторона намерена отправить в международные организации и НПО запись, на которой Эштон-Чирилло грозится истреблять пророссийских журналистов.

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