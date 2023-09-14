«Зомби-апокалипсис»: Захарова намерена предать огласке угрозы от Эштон-Чирилло

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 321 0

Захарова: РФ направит в международные НПО угрозы убийством от Эштон-Чирилло

«Зомби-апокалипсис»: Захарова намерена предать огласке угрозы от Эштон-Чирилло

Фото: Instagram* / sarahashtonlv

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Спикер теробороны пообещала расправиться с пророссийскими журналистами.

Российская сторона намерена отправить в международные организации и НПО запись, на которой представитель Сил теробороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло грозится истреблять пророссийских журналистов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала в своем Telegram-канале.

«Зомби-апокалипсис. Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — написала она.

Кроме того, сообщается, что глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев обратился в СК и ФСБ на фоне заявлений Эштон-Чирилло. Он уверен, что следственные органы без труда смогут разглядеть состав преступлений в речи украинского спикера.

Фадеев также указал на то, что российские журналисты уже подвергались покушением. По его словам, действия представителя ВСУ можно квалифицировать по статье, предусматривающей наказание за подготовку теракта.

Ранее 5-tv.ru писал, что спикер-трансгендер ВСУ заявила, что «русские — не люди».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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