Американского журналиста Никсона шокировало решение Киева по ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Почему же он назвал правительство Зеленского худшим в мире?

Американского журналиста Никсона шокировало решение Киева по ВСУ

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Правительство президента Украины Владимира Зеленского без сомнения самое худшее во всем мире, потому что он отправил своих собственных военнослужащих погибать на минных полях. С таким заявлением выступил американский журналист Гарланд Никсон в эфире YouTube-канала.

«Нет никакого чертового украинского правительства. Ими управляют самые ужасные в мире неоконсерваторы. Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: „Вон там минное поле, ступайте туда“? Это не правительство», — сообщил он.

Журналист отметил, что Зеленский готов был продать свое государство западным компаниям, к примеру Goldman Sachs и Blackrock.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Байден планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе.

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