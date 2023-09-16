Правительство президента Украины Владимира Зеленского без сомнения самое худшее во всем мире, потому что он отправил своих собственных военнослужащих погибать на минных полях. С таким заявлением выступил американский журналист Гарланд Никсон в эфире YouTube-канала.

«Нет никакого чертового украинского правительства. Ими управляют самые ужасные в мире неоконсерваторы. Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: „Вон там минное поле, ступайте туда“? Это не правительство», — сообщил он.

Журналист отметил, что Зеленский готов был продать свое государство западным компаниям, к примеру Goldman Sachs и Blackrock.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Байден планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе.