«Она не болела»: народный артист РФ Князев высказался о смерти дочери Ульянова

Тело художницы было обнаружено консьержкой в ее квартире на Малой Бронной.

Народный артист России Евгений Князев отреагировал на смерть дочки своего знакомого, народного артиста СССР Михаила Ульянова. Он оказался поражен трагической кончиной 63-летней художницы, сообщает издание Абзац.

«О Господи, Лена умерла. Вроде она не болела. Лена была скромным человеком. Для меня само событие, что она умерла, удивительно. Это очень тяжело, я поражен», — заявил артист.

Он также подчеркнул, что лично знал погибшую, но близким ее другом не был.

Ранее 5-tv.ru рассказал все подробности смерти дочери Ульянова.