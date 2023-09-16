«Она не болела»: народный артист РФ Князев высказался о смерти дочери Ульянова

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 951 0

Народный артист Князев поражен смертью дочери Михаила Ульянова: «Она не болела»

«Она не болела»: народный артист РФ Князев высказался о смерти дочери Ульянова

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тело художницы было обнаружено консьержкой в ее квартире на Малой Бронной.

Народный артист России Евгений Князев отреагировал на смерть дочки своего знакомого, народного артиста СССР Михаила Ульянова. Он оказался поражен трагической кончиной 63-летней художницы, сообщает издание Абзац.

«О Господи, Лена умерла. Вроде она не болела. Лена была скромным человеком. Для меня само событие, что она умерла, удивительно. Это очень тяжело, я поражен», — заявил артист.

Он также подчеркнул, что лично знал погибшую, но близким ее другом не был.

Ранее 5-tv.ru рассказал все подробности смерти дочери Ульянова.

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«Она не болела»: народный артист РФ Князев высказался о смерти дочери Ульянова

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