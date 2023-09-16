Встретили овациями: дочь Егора Кончаловского выступила на фестивале «Амурская осень»

Художница представила серию графических работ «Взгляд внутрь» и рассказала о своем покровителе.

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария сорвала бурные аплодисменты на 21-м фестивале театра и кино «Амурская осень» в Благовещенске. В рамках события состоялся вернисаж ее графических работ «Взгляд внутрь». Молодой художнице 22 года, она выглядит ярко даже в total blасk, тело украшают татуировки, а вьющиеся локоны сменила короткая стрижка. Фото с мероприятия публикует издание utro.ru.

Как рассказала Кончаловская, ее покровителем в творческом плане стал зампред правительства Амурской области Павел Матюхин. Именно благодаря ему состоялась выставка на фестивале. Мария представила свои иллюстрации к эпосу «Калевала» и декорации к «Мастеру и Маргарите». Наследница режиссера работала в театре художником по костюмам, а потом заняла и должность художника-декоратора.

В знаменитом семействе Кончаловской есть и артисты, и художники, и поэты. Играть на сцене Марии не очень интересно, а вот рисовать она любила с детства, сейчас девушка получает образование в сфере графического дизайна. Примечательно, что ее прадед Сергей Михалков в 1936 году взял в жены внучку знаменитого художника Василия Сурикова. Помня это, родственники призывали Машу реализовать свой талант.

Родители Кончаловской не так давно расстались. Они жили вместе 20 лет, но так и не стали мужем и женой. Ранее, писал 5-tv.ru, Любовь Толкалина рассказала о запретах и правилах, которым ей приходилось следовать все эти годы, чтобы соответствовать статусу семьи Михалковых-Кончаловских.