Крепко взялся за вопрос: Трамп пообещал отменить пошлины на ирландский виски

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 23 0

Поводом стали официальные обращения с просьбой снять торговые ограничения с поставок напитка в США.

Фото, видео: Reuters/Kylie Cooper; 5-tv.ru

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Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении полностью отменить импортные пошлины на ирландский виски. Заявление он сделал во время визита в гольф-клуб на территории Ирландии.

По словам Трампа, ранее к нему поступили официальные просьбы убрать ограничения, которые касаются поставок ирландского крепкого напитка в Соединенные Штаты.

«От лица Соединенных Штатов я заявляю о намерении отменить эти пошлины», — подчеркнул американский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что накануне Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть объединение Республики Ирландия и Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине. 

Американский лидер отметил, что не стремится создавать сложности в этом вопросе, однако считает возможное объединение положительным событием. По его мнению, такой процесс может произойти со временем.

Президент США также добавил, что власти Великобритании, вероятно, будут иметь собственную позицию по этому вопросу. При этом он выразил мнение, что объединение Ирландии не должно иметь негативных последствий.

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