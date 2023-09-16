Умер юморист Вячеслав Цветной

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 27 0

Артисту эстрады было всего 53 года.

Умер юморист Вячеслав Цветной

Фото: ВКонтакте / Вячеслав Цветной /id335449649

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В Удмуртии в возрасте 53-х лет умер автор юмористических рассказов и артист эстрады Вячеслав Цветной. Об этом сообщил министр культуры республики в «Вконтакте» Владимир Соловьев.

«Ушел от нас один из самых удивительных и любимых артистов удмуртской эстрады Вячеслав Цветной (Иванов)», — сообщил министр.

Он также сообщил, что Удмуртия никогда не забудет такого талантливого артиста. Соловьев поблагодарил Цветного за все наследие, которое тот оставил для своего народа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин.

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