Госдума внесла проект о прекращении полномочий депутата Сергея Сокола

Представители Государственной Думы РФ внесли проект постановления о досрочном уходе с должности депутата от партии «Единая Россия» Сергея Сокола. Полномочия госслужащего будут считаться официально прекращенными в случае принятия на пленарном заседании 19 сентября. Документ с соответствующей формировкой появился в базе данных Госдумы.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сокола Сергея Михайловича», — сообщается на сайте ведомства.

Проект постановления, как отмечается, был направлен на рассмотрение по воле самого Сергея Сокола. Депутат составил письменное заявление об уходе с государственной службы. Прежде он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы Хакасии, но позже принял решение не участвовать в гонке.

Сокол был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии начале сентября. На следующий день он отказался бороться за пост руководителя региона, объяснив ситуацию состоянием здоровья. Парламентарий все еще остается лидером партийного списка на выборах в Верховный совет Хакасии. В Госдуме депутат занимает пост зампреда комитета по экономической политике.

Госслужащий оказался в абаканской больнице с перитонитом в июле, местные врачи провели экстренную операцию. Выписавшись, Сокол вернулся к работе, несмотря на предупреждения докторов и призывах соблюдать режим покоя и другие рекомендации. Не послушался. Через неделю депутату стало хуже и его снова госпитализировали.

Мандат, согласно базе данных Госдумы, решил сдать и другой депутат из партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. Его инициатива будет рассмотрена вместе с делом Сергея Сокола 19 сентября. Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах Единого дня голосования в России.